استعدادات قوية للمنتخب السعودي قبل مواجهة البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة البحرين يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أجرى الأخضر تدريباته مساء الأحد على ملعب نادي الاتفاق، تحت إشراف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وفقًا للتقارير، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات تركزت على الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبق الجهاز الفني مجموعة من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.

من المقرر أن يستمر المنتخب السعودي في تحضيراته اليوم (الإثنين) من خلال حصة تدريبية مغلقة، ستقام في الساعة السابعة مساءً على نفس الملعب، حيث يسعى الفريق لتحقيق أفضل جاهزية قبل اللقاء المرتقب.