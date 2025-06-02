الفيصل في تعاقد برشلونة مع بارتي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يُعد توماس بارتي أحد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أرسنال خلال أقل من شهر، مما يجعله قادرًا على التوقيع لأي نادٍ آخر كلاعب حر، دون الحاجة لدفع قيمة انتقال.

ورغم أن مركز خط الوسط ليس من أولويات النادي الكتالوني حاليًا، إلا أن صحيفة The Sun البريطانية كشفت أن برشلونة بدأ اتصالاته مع ممثلي الدولي الغاني، بناءً على رغبة من المدرب هانز فليك، الذي يُبدي إعجابًا كبيرًا بقدرات اللاعب.

بارتي يفضّل مواصلة مشواره في لندن، لكنه لا ينوي التجديد بعقد يتضمن خفضًا كبيرًا في راتبه، خاصة وأنه بلغ 32 عامًا، اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من أندية سعودية، بالإضافة إلى إحتمالية عودته إلى أتلتيكو مدريد.

ورغم جودة بارتي وخبرته، فإن برشلونة يمتلك العديد من الأسماء في مركز الارتكاز، أبرزهم مارك كاسادو، فرينكي دي يونغ، وأيضًا مارك برنال الذي يعتبره النادي رهانًا مستقبليًا، ما قد يجعل الصفقة مرتبطة بقرار فليك النهائي ورؤية الإدارة الفنية.

بارتي خاض 52 مباراة هذا الموسم مع أرسنال في جميع المسابقات، واستطاع تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.