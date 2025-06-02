شكرا لاهتمامكم بخبر صورة : ملعب الهلال وريال مدريد في كأس العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي نادي الهلال السعودي بنظيره الإسباني ريال مدريد.

تقام هذه المباراة المنتظرة على أرضية ملعب “هارد روك” الشهير في مدينة ميامي غاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية.

يُعد ملعب هارد روك واحدًا من أبرز المنشآت الرياضية في الولايات المتحدة، وقد تم اختياره لاحتضان هذه المباراة التاريخية نظرًا لموقعه المميز وتجهيزاته الحديثة.

يتسع هذا الصرح الرياضي لـ64 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يكون ممتلئًا بالكامل في هذه المناسبة الكبيرة، في ظل الإقبال الجماهيري الهائل من جماهير الناديين، سواء من الجاليات العربية والسعودية في أمريكا أو من عشاق ريال مدريد المنتشرين حول العالم.