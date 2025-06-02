الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ بيراميدز بعد التتويج التاريخي بدوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التهنئة إلى نادي بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية، بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي.

وجاءت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه”.

وأضاف سيادته: “إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية. وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل”.



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ويُعد هذا التتويج هو الأول قارياً في تاريخ نادي بيراميدز، بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي، ليضيف صفحة جديدة إلى تاريخ الإنجازات الرياضية المصرية.

ويُعد نادي بيراميدز من الأندية الحديثة على الساحة الكروية المصرية، إذ تأسس في عام 2008 تحت اسم “الأسيوطي سبورت”، قبل أن يشهد تحولاً جذريًا في 2018 عقب انتقال ملكيته إلى المستشار السعودي تركي آل الشيخ وتغيير اسمه إلى “بيراميدز”. ومنذ ذلك الحين، بدأ النادي في فرض نفسه كمنافس قوي بين كبار الكرة المصرية، إلى جانب الأهلي والزمالك.

وعقب عام واحد فقط، انتقلت ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، ليستمر في دعم المشروع الرياضي للنادي، وعلى مستوى البطولات، نجح بيراميدز في التتويج بلقبه المحلي الأول بفوزه بكأس مصر الموسم الماضي على حساب نادي زد، قبل أن يحقق إنجازه الأكبر هذا الموسم بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.





