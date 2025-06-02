شريف إكرامي يحتفل بلقبه الإفريقي الرابع: “الفرحة مع بيراميدز طعم تاني”

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو إنجاز غير مسبوق، خاصة لفريق لا يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “كلمة مبروك مش كفاية لكل لاعبي بيراميدز الأبطال.. مبروك مش كفاية للجهاز الفني وللإدارة على تحقيق الحلم والإنجاز التاريخي”.

وأضاف: “أول بطولة إفريقية بالحجم ده في تاريخ النادي.. حلم كبير اتحقق ولقب غالي جديد يُضاف للكرة المصرية.. مش سهل أبدًا على فريق غير جماهيري يحقق اللي اتحقق”.



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وتابع حارس الأهلي السابق: “فخورون جدًا، مش بس عشان البطولة، لكن عشان ده حلم كبير أوي بقى حقيقة، ودليل إن رغم كل الظروف، فالإصرار والاجتهاد يقدروا يصنعوا واقع جديد”.

واختتم إكرامي تصريحاته برسالة مؤثرة: “بيراميدز النهارده حفر اسمه وسط الكبار.. فخور بلقب دوري الأبطال الرابع في مشواري، بس الفرحة المرة دي مختلفة، والنجاح له طعم ومعنى تاني”.

ويُعد هذا اللقب القاري هو الرابع في مشوار شريف إكرامي، بعدما سبق له التتويج بثلاثة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا بقميص النادي الأهلي، أعوام 2012 و2013 و2020، قبل أن يُضيف البطولة الرابعة إلى سجله مع بيراميدز، ليواصل كتابة التاريخ على المستوى الإفريقي بقميصين مختلفين.

