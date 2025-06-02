شرط في عقد ستيلر يمنحه فرصة الانتقال للريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أنجيلو ستيلر، لاعب وسط شتوتغارت، يُعد أحد الأسماء التي تراقبها إدارة ريال مدريد ضمن خطة النادي للتجديد بلاعبين أقل في المعدل العمري ويمتازون بالمواصفات التي يحتاجها تشابي ألونسو لبناء فريق تنافسي للمرحلة المقبلة.

رغم صغر سنه، أثبت ستيلر جدارته في الدوري الألماني ولفت الأنظار بقدراته في التحكم بإيقاع اللعب ودقته التكتيكية، وهو ما يجعله يتناسب مع فلسفة ريال مدريد في بناء فريق للمستقبل، كما يحظى اللاعب بإعجاب خاص من ألونسو، الذي يعرفه جيدًا منذ فترة عمله في البوندسليغا.

الصحيفة كشفت أيضًا أن عقد ستيلر يحتوي على شرط جزائي يسمح له بالرحيل مقابل 36 مليون يورو، لكن هذا البند لن يكون فعالًا قبل عام 2026. وفي حال رغب نادي شتوتغارت في إلغاء هذا الشرط مبكرًا، فيمكنه القيام بذلك من خلال دفع 2 مليون يورو للاعب قبل بداية نفس العام.

ورغم الاهتمام، لم يقم ريال مدريد حتى الآن بأي تحرك رسمي لضم اللاعب، في حين يترقب شتوتغارت تطورات الموقف خلال الفترة المقبلة.