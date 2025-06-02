غيابات المنتخب السعودي عن المران الأخير

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته أمس الأحد، في إطار التحضير لملاقاة منتخب البحرين بالجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهدت التدريبات غياب الثلاثي “مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، جهاد ذكري”، بسبب إصابات تعرضوا لها خلال مشاركتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما لم يشارك اللاعب مهند آل سعد بعد إصابته في المناورة الودية الأخيرة.

في المقابل، واصل اللاعب محمد بكر برنامجه التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، بينما بدأ متعب الحربي برنامجه التأهيلي مع الطاقم الطبي في الملعب.

من جهة أخرى، اكتفى عبدالإله العمري بتمارين استرجاعية مع الجهاز الفني.