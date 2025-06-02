حقيقة قبول احتجاج الوحدة ضد النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حسم الإعلامي الرياضي سالم آل كليب الجدل المثار مؤخرًا بشأن قبول احتجاج نادي الوحدة ضد النصر، ومنح الأول نقاط المباراة الثلاث.

نفى آل كليب هذه الأنباء مشيرًا إلى أنها مجرد اجتهادات شخصية لبعض الأفراد، ولكنها عارية من الصحة، إذ قال:

“لكثرة الاستفسارات عن احتجاج ‎الوحدة، والأنباء المتداولة بأنه سيقبل ويعتبر فائز على شقيقه النصر، كلها اجتهادات عارية من الصحة.

“الاحتجاج حتى الآن لم يقبل شكلاً للنظر فيه والاستماع إلى جميع الأطراف.

“بعد ما يتم قبوله شكلاً سيتم تشكيل محكمين والاستماع للجميع ومن ثم يصدر القرار!”.