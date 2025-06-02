العقيدي يتحدث عن أزمة إيقافه بسبب مانشيني!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في الوقت الذي كان الجميع يتوقع فيه تفاصيل مثيرة حول أزمة نواف العقيدي مع الإيطالي روبرتو مانشيني، اختار حارس النصر المعار إلى الفتح، أن يتجنب الخوض في تفاصيل الماضي، مؤكدًا أنه قد تعلم الكثير من تلك التجربة.

قال العقيدي: “لقد أصبحت شخصًا مختلفًا الآن، أعيش فترة إيجابية في حياتي. لقد أغلقت صفحة المنتخب السابقة بكل ما فيها، ولا أرى فائدة في مناقشة ما حدث”.

وأوضح أنه يفضل التركيز على الحاضر والمستقبل بدلاً من استرجاع ذكريات الماضي.

كما أشار إلى أنه اكتسب دروسًا قيمة من تلك الفترة، أبرزها أهمية الاعتماد على النفس، حيث لم يشعر بالدعم الكافي من النادي وخاصة الإدارة بقيادة جويدو فينجا.

تجدر الإشارة إلى أن العقيدي واجه أزمة كبيرة خلال فترة وجود مانشيني على رأس الجهاز الفني للأخضر، حيث اتهمه المدرب الإيطالي بعدم الرغبة في اللعب للمنتخب، مما أدى إلى إيقافه لمدة خمسة أشهر وتغريمه بمبلغ 300 ألف ريال سعودي.