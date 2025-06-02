كوبارسي يحول معسكر المنتخب لـ” مدرسة “!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة “الموندو” أن مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا باو كوبارسي، ، قد أحضر معه كافة المتعلقات الخاصة بالدراسة لمعسكر اللاروخا.

السبب يعود إلى أن كوبارسي لديه امتحانات القبول في الجامعة خلال الفترة ما بين 11 و13 يونيو، لذا فيتوجب عليه الدراسة أثناء المعسكر، الذي يسبق مواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

هذا وقد شارك الإسباني في 56 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل هدفًا وصنع رباعية.