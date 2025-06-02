أسطورة الفتح: هذا هو أفضل لاعب في دوري روشن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلط محمد الفهيد، أسطورة نادي الفتح، الضوء على بعض قرارته التي اتخذها خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد مغادرته الفريق بنهاية الموسم الماضي.

في حديثه، أشار الفهيد إلى عرض الهلال الذي تلقاه في موسم 2015-16، قائلاً: “لا أقول إنني نادم، لكنني كنت سأعيد النظر في هذا القرار”.

كما تطرق إلى أفضل لاعب واجهه في دوري روشن، حيث وصف الفرنسي نغولو كانتي بأنه “لاعب استثنائي وصعب للغاية في الملعب”.

ورغم انتهاء مسيرته التي استمرت 16 موسمًا مع الفتح، لم يعلن الفهيد بعد عن وجهته المقبلة، لكنه أوضح أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي.

يذكر أن الفهيد اختتم مسيرته مع الفتح في مايو الماضي، إذ كانت آخر مباراة له أمام النصر، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.