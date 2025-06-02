مدرب صن داونز يتفاخر رغم خسارة اللقب أمام بيراميدز: أطحنا بـ الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر ميجيل كاردوسو، المدير الفني لنادي ماميلودي صن داونز، عن فخره الكبير بأداء فريقه، رغم الخسارة أمام بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، مساء الأحد.

وخسر صن داونز بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب، ليُتوج بيراميدز باللقب الأول في تاريخه بعد تفوقه في مجموع المباراتين 3-2.

ورغم خيبة الأمل، شدد كاردوسو على أن فريقه قدم أداءً استثنائيًا في البطولة، وأطاح بكبار القارة في طريقه نحو النهائي.



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وقال كاردوسو عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي: “أود أن أُذكر الجميع أننا في طريقنا إلى النهائي واجهنا الأهلي، الذي ما زال يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية، وتغلبنا عليه في نصف النهائي، كما لعبنا ضد الترجي، المصنف ثانيًا، وتغلبنا عليه أيضًا”.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الفريق تجاوز تحديات عديدة منذ بداية المسابقة، قائلًا: “عندما وصلت إلى صن داونز، كان الفريق يعاني لتجاوز دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، خضنا مواجهة قوية جدًا منذ البداية أمام الرجاء البيضاوي، في مجموعة صعبة ضمت أيضًا الجيش الملكي، ورغم ذلك، نجحنا في التأهل من تلك المجموعة”.

وأشاد كاردوسو بلاعبيه: “طوال البطولة، أظهر لاعبونا التزامًا عاليًا، وروحًا قوية، وجودة فنية كبيرة، ووصولهم إلى النهائي يجعلني فخورًا جدًا”.

ورغم مرارة الخسارة، أكّد مدرب صن داونز أن الفريق سيعود أقوى، حيث قال: “الإحساس بعدم الفوز في نهائي مؤلم ومرير للغاية، لكن كما قلت قبل المباراة، لدي مجموعة رائعة من اللاعبين في غرفة الملابس، يعانون الآن، لكنهم سينهضون من جديد كما يفعل الأبطال الحقيقيون”.

