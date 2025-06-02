برونو فيرنانديز يحاول إقناع عائلته بانتقاله إلى الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعتقد نادي الهلال بأن اتفاقه مع برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بات وشيكًا، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الإيجابية استمرت لأسبوع كامل، وفقًا لما ذكره الصحفي البريطاني بن جاكوبس.

وأشار إلى أن اللاعب البرتغالي يُجري في الوقت الحالي مشاورات مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن الجوانب العائلية ستكون حاسمة في موقفه، إذ لا يتعلق الأمر بالجانب الرياضي فقط.

أوضح أيضًا أن الهلال بدوره يسعى للحصول على رد نهائي من اللاعب قبل يوم الجمعة، نظرًا لضيق الوقت قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

حتى الآن، لم يتقدم الهلال بأي عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد، إلا أن النادي السعودي يثق بأن الإدارة الإنجليزية ستمنح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب في حال طلب فرنانديز المغادرة.

في المقابل، يواصل مانشستر يونايتد التأكيد على تمسكه بقائده وعدم رغبته في بيعه.