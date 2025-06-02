خالد الغندور بعد تتويج بيراميدز: رمضان صبحي “الطموح” أخذ بثأر الأهلي من صن داونز (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفى الإعلامي خالد الغندور بتتويج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، موجّهًا التهنئة للفريق السماوي ومؤكدًا أن لاعبيه “ثأروا” للنادي الأهلي من صن داونز، الذي أخرج الأحمر من البطولة.

وظهر خالد الغندور في فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” وهو يغني احتفالًا بالإنجاز التاريخي لنادي بيراميدز بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد كتب التاريخ، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف، في لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي.



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وجاء التتويج بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب 1-1 على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا، ليُحسم اللقب لبيراميدز بنتيجة إجمالية 3-2، في إنجاز غير مسبوق للفريق الذي يحقق أول بطولة قارية منذ تأسيسه.

وقال خالد الغندور في تصريحاته بالفيديو: “أريد أن أقول شيء مهم جدًا، رمضان صبحي الطموح ابن النادي أخذ بثأر النادي الأهلي”.

وتابع: “رجال بيراميدز انتقموا للنادي الأهلي من صن داونز، وتوجوا بدوري أبطال إفريقيا، كلنا كمصريين يجب أن نُهنئ بيراميدز، وأنا قمت بالغناء لهم لأنني رجل إعلامي ومحايد، وسبق وغنيت للأهلي وللزمالك، إذًا يجب أن أغني لـ بيراميدز، ويجب علينا جميعًا أن نُغني لهم”.

واختتم: “مبروك لمصر، ومبروك لـ بيراميدز، مبروك الحصول على دوري أبطال إفريقيا وبقاءه في مصر، بعد أن توج الأهلي به في آخر موسمين، وبيراميدز أعاد لنا البطولة بعد أن خرج الأهلي أمام صن داونز”.





