خطة الريال للتعاقد مع رودري بين الانتظار والانهيار!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيف آس الإسبانية أن ريال مدريد يُراقب عن كثب مستقبل الإسباني رودري نجم وسط مانشستر سيتي، تمهيدًا للتحرك نحو ضمه في صيف 2026، الذي يُنظر إليه داخل النادي الملكي كتوقيت مثالي للتعاقد معه.

ورغم ارتباط اللاعب بعقد مع بطل إنجلترا حتى عام 2027، إلا أن إدارة ريال مدريد ترى في موسم 2026 فرصة سانحة للتفاوض، خصوصًا إذا حافظ رودري على مستواه المرتفع بعد العودة من الإصابة.

داخل النادي، يُعتبر رودري الخليفة المثالي لتوني كروس، من حيث التأثير والاتزان الفني، ولذلك تُفكّر الإدارة في خيارين: إما التريّث حتى صيف 2026 وعدم التعاقد مع لاعب وسط هذا الموسم، أو ضم حل مؤقت يكون إضافة للمستقبل دون تعطيل صفقة رودري المرتقبة.

المشكلة التي تواجه الريال تكمن فيما يدور خلال الفترة الحالية عن تجديد عقد اللاعب مع السيتي لأنه حال حدوث ذلك فسينهار مشروع التوقيع مع رودري بشكل كلي.