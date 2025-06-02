كيف يمكن لرونالدو أن يلعب في كأس العالم للأندية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل الحديث المتزايد حول مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، أشار كافيه سوليكول، كبير مراسلي سكاي سبورتس نيوز، إلى أن هناك إمكانية حقيقية لرؤية النجم البرتغالي في هذه البطولة.

وفقًا لسوليكول، يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى ضمان نجاح البطولة من خلال جذب أكبر عدد ممكن من النجوم، مما يجعل وجود رونالدو أمرًا مرغوبًا فيه.

وقد أشار إلى أن هناك محادثات جارية خلف الكواليس تهدف إلى إدخال رونالدو إلى البطولة، حيث يرغب الفيفا في تعزيز جاذبية الحدث.

كما أضاف: “لقد نجحوا بالفعل بطريقة ما في إقحام إنتر ميامي في البطولة حتى يلعب ليونيل ميسي فيها، وكذلك ريال مدريد وإنتر ميلان”.

وواصل: “يمكن لرونالدو التوقيع لأي نادٍ آخر يلعب في البطولة لأن عقده مع النصر ينتهي بنهاية هذا الشهر، ولكن حتى لو لم يحدث ذلك قبل بدايتها، فقد قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فترة تسجيل في منتصفها”.

“بعد مراحل المجموعات، هناك ستة أو سبعة أيام حيث يمكن للأندية التي لا تزال في البطولة تسجيل لاعبيها، لذلك قد يتم نقله بالمظلات في منتصفها”.