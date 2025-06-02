عرض مفاجئ يبقي عمر السومة في دوري روشن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلقى السوري عمر السومة، لاعب نادي العروبة، عرضًا غير متوقع من أحد الأندية السعودية، مما يفتح أمامه فرصة جديدة للبقاء في دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل.

وحسب ما أفاد به الإعلامي الرياضي سالم آل كليب، فإن السومة في مراحل متقدمة من المفاوضات مع نادي النجمة، الذي صعد حديثًا إلى دوري روشن، للانضمام إلى صفوفه في الموسم القادم.

يذكر أن السومة شارك منذ انتقاله إلى العروبة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في 17 مباراة، حيث أظهر مستوى مميزًا بتسجيله 11 هدفًا وصناعته 3 أهداف، إلا أن فريقه هبط رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.