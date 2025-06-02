آخر تطورات انتقال فيرتز لليفربول!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تبعًا لآخر المستجدات التي أوردها فابريزيو رومانو ، يواصل نادي ليفربول تحركاته الجادة من أجل التعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أكده رومانو، فقد تم تحديد جولة جديدة من المفاوضات بين إدارة الريدز ونادي باير ليفركوزن هذا الأسبوع، وسط أجواء من التفاؤل داخل أروقة النادي الإنجليزي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق نهائي قريبًا.

وتأمل إدارة ليفربول في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن لتدعيم خط الوسط، ضمن خطة إعادة بناء الفريق تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

الجدير بالذكر أن فيرتز قد شارك في 46 مباراة الموسم الماضي، سجل 16 هدفًا وصنع 15 آخرين.