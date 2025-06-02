نصيحة رونالدو التي غيرت نظرة العقيدي للاحتراف!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – روى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر المعار إلى الفتح، تجربة شخصية مميزة جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة وجوده مع العالمي.

أوضح العقيدي خلال لقاء إعلامي أن حضور رونالدو أضفى أجواء مختلفة داخل النادي، قائلاً: “شخصيته المنضبطة وتركيزه العالي في كل تفاصيل الإعداد والتدريب مصدر إلهام لأي لاعب شاب”.

كما أضاف أن رونالدو لا يكتفي بأدائه في التمارين، بل يوجه النصائح لزملائه، مشيدًا بتفاعله مع اللاعبين ومنهم عبدالرحمن غريب الذي استفاد كثيرًا من توجيهاته.

واستعاد العقيدي موقفًا شخصيًا وقع في بداية تدريباته مع الفريق، عندما تأخر في الوصول إلى صالة الإعداد البدني، ليفاجأ برونالدو يوقفه ويطالبه بالانضباط، دون أن يكون الموقف محرجًا، بل محفزًا ودافعًا لتصحيح المسار.

واختتم قائلاً: “رونالدو نموذج في الجدية والالتزام، ومن يعايشه يدرك معنى الاحتراف الحقيقي”.