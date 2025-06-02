قضية النصر والوحدة.. كيف سيغير حكم مركز التحكيم موازين الدوري؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تترقب جماهير كرة القدم السعودية بفارغ الصبر قرار مركز التحكيم السعودي بشأن قضية الوحدة ضد النصر، والتي اعترض خلالها الأول على تأخير موعد انطلاق المباراة الأخيرة بينهما بالدوري لساعة كاملة.

هذا القرار المنتظر يحمل أهمية كبيرة تتجاوز مجرد تحديد مصير ثلاث نقاط، حيث سينتج عنه توابع كثيرة ستصل إلى عدد من الأندية.

إليكم أبعاد القرار وتأثيراته إذا حكم لصالح الوحدة:

-إذا تم قبول احتجاج الوحدة، سيضمن بقاء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم القادم

-كما سيؤدي ذلك إلى هبوط الأخدود إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

-سيتراجع نادي النصر إلى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي.

-سيتقدم نادي القادسية للمركز الثالث من ذات الجدول.

-عودة النصر للمركز الرابع تعني مشاركته في البطولة الخليجية بدلاً من دوري أبطال آسيا 2.

-إذا حصل القادسية على المركز الثالث، سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.