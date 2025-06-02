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الرجل الأول في الجهاز المعاون لتشابي ألونسو!

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  • الرجل الأول في الجهاز المعاون لتشابي ألونسو! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن الأرجنتيني سيباستيان باريا، المعروف بـ”سيباس”، سيكون العقل الثاني واليد اليمنى لتشابي ألونسو في الجهاز الفني الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة بين باريا وتشابي تعود إلى فترة عملهما سويًا في فئة الناشئين بنادي ريال مدريد، حيث تطورت شراكتهما الفنية منذ ذلك الحين.

ويُعد سيباس من الأسماء المتميزة في عالم التحليل الفني، خاصة في الكرات الثابتة، إذ يُعرف بدقته واهتمامه بالتفاصيل، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في خطط ألونسو في مشروعه الجديد مع ريال مدريد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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