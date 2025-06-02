مبابي ينهي الجدل الدائر حول مركزه في تشكيلة ألونسو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه لا يتأثر على الإطلاق بالنقاشات الدائرة حول مركزه المفضل داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى لديه هي تحقيق التناغم الكامل مع زملائه في الفريق.

وقال مبابي: “أنا لا أشغل تفكيري أبدًا بالجدل حول المركز الذي أفضل اللعب فيه، لاعب بحجم كريستيانو رونالدو كان يجيد اللعب في جميع المراكز الهجومية، وأنا أيضًا أرى نفسي قادرًا على ذلك”.

وأضاف مبابي: “بالنسبة لي، التناغم مع الفريق هو الأهم على الإطلاق، أما البقية فليست سوى تفاصيل للنقاش”.