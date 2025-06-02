نجم النصر السابق يرفض المساس بهذا الثنائي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفض هاشم سرور، نجم نادي النصر السابق، أي مساس بثنائي الفريق الأول لكرة القدم، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنهما يمثلان “خطًا أحمر” في تشكيل العالمي الجديد.

وأوضح سرور أن وجود هذين النجمين يعد أمرًا حيويًا لنجاح الفريق في المستقبل، حيث يعتبران العمود الفقري الذي يرتكز عليه مشروع النصر الجديد.

سرور أشار أيضًا إلى أن استمرارهما مع الفريق سيعزز من فرص النصر في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

في الختام، شدد هاشم سرور على أهمية الحفاظ على هذا الثنائي، معتبرًا أن أي محاولة للتقليل من قيمتهما أو المساس بمكانتهما في الفريق ستكون لها عواقب سلبية على مسيرة النصر.