موعد انطلاق ونهاية دوري يلو 2025/26

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ينطلق دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى في نسخته الجديدة لموسم 2025-2026 في 11 سبتمبر المقبل، كما أعلن الحساب الرسمي للمسابقة المحلية عبر منصة “إكس”.

سيستمر الدوري لمدة 244 يومًا، حيث يُختتم في 13 مايو من العام المقبل، تليه منافسات ملحق الصعود التي تمتد حتى 23 من نفس الشهر.

تشهد النسخة القادمة مشاركة أندية جديدة مثل العلا والدرعية والأنوار، التي صعدت حديثًا من دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الفرق الهابطة من دوري روشن السعودي، وهي الوحدة والعروبة والرائد.

كما تضم البطولة 12 فريقًا آخر، تشمل الجبلين، العدالة، البكيرية، الطائي، أبها، الزلفي، جدة، الباطن، العربي، الجبيل، الفيصلي، والجندل.

في النسخة الأخيرة من الدوري، التي اختتمت مؤخرًا، حقق نادي نيوم والنجمة والحزم الصعود إلى دوري روشن السعودي.

كما تمكن نيوم من الفوز باللقب، بينما حصل النجمة على المركز الثاني، وتفوق الحزم على العدالة في نهائي ملحق الصعود بنتيجة 3-0.