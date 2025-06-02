بعد خروجه من حسابات بيولي.. النصر يتجه لبيع نجمه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تلقت إدارة نادي النصر عروضًا مغرية من نيوم والعلا لضم جناح الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن غريب.

التقارير أوضحت أن الإدارة النصراوية تدرس حاليًا إمكانية بيع عقد اللاعب، الذي يتبقى فيه موسم واحد، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أشارت إلى أن العلاقة بين غريب والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي شهدت توترًا في الفترة الأخيرة، حيث أعرب اللاعب عن استيائه من قلة الفرص التي يحصل عليها في المباريات.

ومنذ بداية الدور الثاني من دوري روشن السعودي، أصبح غريب خارج حسابات بيولي، حيث لم يشارك في آخر 11 مباراة.

في الموسم الماضي، شارك الجناح الدولي في 29 مباراة، بإجمالي 1,069 دقيقة لعب، وقدم 3 تمريرات حاسمة، لكنه لم يسجل أي أهداف.