الهلال والنجوم البرتغاليون.. حلم يراود روبن نيفيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثارت تصريحات اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، نجم نادي الهلال، تفاعلاً واسعًا بعد حديثه عن اهتمام ناديه بمواطنه النجم برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

نيفيز لم يتردد في التعبير عن تقديره العميق لمواطنيه من لاعبي المنتخب البرتغالي، مؤكدًا أن بلده رغم صغر مساحتها، تُعد منجمًا غنيًا بالمواهب الكروية الاستثنائية.

كما أضاف: “رأينا بالأمس أربعة لاعبين يرفعون دوري أبطال أوروبا. هذه هي قوة البرتغال، ومن الطبيعي أن أرغب في وجود أيٍّ منهم معي في الفريق”.

تعكس هذه التصريحات تطلعات نيفيز في رؤية عناصر من بلاده تعزز صفوف الهلال، ليس فقط لمجرد الانتماء الوطني، بل لما يقدمه اللاعب البرتغالي من التزام وانضباط وجودة عالية داخل الملعب.