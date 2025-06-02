تغييرات جذرية في إدارة نادي الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تعيين مجموعة من الكفاءات السعودية في مناصب جديدة، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وتم تعيين وابل جمجوم في منصب مدير التشغيل، حيث سيتولى مسؤوليات تتعلق بالرقابة على التكاليف، وتعزيز كفاءة الأداء، وزيادة الأرباح، بالإضافة إلى الإشراف على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للجماهير.

كما تم تعيين محمد كتوعة في منصب مدير الإيرادات والتسويق، وهو دور يتطلب الإشراف الشامل على جميع مصادر الأرباح، بما في ذلك المبيعات والأنشطة التسويقية المختلفة.

أما حسن هرساني، فقد تم تكليفه بمهمة مدير المنشآت، حيث سيتولى إدارة المنشأة الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لتشغيلها.

ومن المتوقع أن تبدأ هذه القيادات الجديدة مهامها الرسمية مع بداية الصيف الحالي، بعد عملية تقييم دقيقة شملت العديد من المرشحين.