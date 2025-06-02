متعب الحربي يقترب من الجاهزية للمشاركة مع الأخضر أمام البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب متعب الحربي، ظهير أيسر المنتخب السعودي، من الجاهزية التامة للمشاركة في مواجهة البحرين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية للأخضر خلال الأيام المقبلة، بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الحربي كان قد أصيب بكدمة في القفص الصدري خلال إحدى الحصص التدريبية، ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.