ماذا قال نيفيز عن انتقال رونالدو للهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، على الأنباء المتداولة بشأن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة.

نيفيز رفض التعليق على تلك الأنباء، مشددًا على أن الأمر لا يخصه، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“لا يمكنني الرد على ما يُقال حول انتقال رونالدو إلى الهلال”.

-“لا أعلم ما الذي سيحدث، وهذا ليس من اختصاصي، ونفس الأمر ينطبق على برونو فيرنانديز”.

-“كريستيانو وبرونو من أهم الأسماء في البرتغال، لكن تركيزنا الآن منصب على المنتخب الوطني. نحن في نصف النهائي، والدوري السعودي انتهى”.

-“هدفنا هو تكرار إنجاز 2019 والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، ولذلك الحديث عن أمور خارج الملعب ليس في وقته”.