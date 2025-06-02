سعد آل موسى يحسم مستقبله مع الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حسم سعد آل موسى، مدافع فريق الاتحاد، مستقبله مع العميد، مؤكدًا استمراره مع النادي حتى عام 2027، وعدم وجود أي نية للرحيل.

آل موسى أوضح أنه يلعب في الاتحاد من أجل جماهيره، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“عقدي مع نادي الاتحاد مستمر حتى عام 2027، وأنا باقٍ مع الفريق”.

-“لا أفكر في الرحيل، فأنا أعشق هذا النادي”.

-“ألعب دائمًا من أجل جماهير الاتحاد، فهم اللاعب رقم واحد في الفريق، وحضورهم في المباريات يمنحنا الدافع للقتال على الانتصارات”.