رونالدو السر.. أزمة محتملة في دفاع ريال مدريد الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ما يبدو أن نادي ريال مدريد عليه تأمين نجومه في الموسم المقبل لضمان عدم حدوث خلل في أي خط من الخطوط والعودة للمنافسة على البطولات بعد أن قدم فريق كارلو أنشيلوتي موسمًا صفريًا.

بحسب التقارير، فإن ريال مدريد مهدد بفقدان أنطونيو روديغر بعد أن أبدى نادي النصر اهتمامه بالتعاقد معه واستقطابه للدوري السعودي بناءً على طلب كريستيانو رونالدو للاستمرار مع العالمي بعد التدعيم بصفقات قوية لضمان المنافسة.

رحيل روديغر عن الريال سيشكل أزمة بالتأكيد في ظل عدم ثبات مستوى ولياقة إيدير ميليتاو منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي، حيث سيكون المدافع الألماني أحد الأعمدة الرئيسية بجوار الوافد الجديد دين هويسين.

خلال الساعات الماضية شوهد المدافع الألماني في أحد المطاعم رفقة هييرو المدير التنفيذي لنادي النصر… فهل سيرحل روديغر عن البرنابيو ويضع الفريق في أزمة حال عدم التعاقد مع بديل مناسب له ويفتح الباب أمام مسلسل الاعتماد على لاعبين مثل تشواميني أو كارفخال في مركز قلب الدفاع.