صحفي سبورت يثير غضب جماهير برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اثار الصحفي ايفان سان انطونيو غضب جماهير برشلونة بعد نشر مقاله الاخير عبر صحيفة سبورت الكتالونية.

الصحفي قال في مقاله أن ديكو وفليك اتفقا على أن التعاقد مع حارس ليس اولوية وأن الاولوية فقط هي التعاقد مع جناح ايسر ، وتير شتيغن سيعود ليكون الحارس الاساسي للفريق في الموسم المقبل.

جماهير البارسا شنت حملة كبيرة ضده بعد هذا المقال والبعض وصفه بـ “الكاذب من الطراز الأول”.. لأنه صديق مقرب لـ تير شتيغن الذي دافع عنه باستماته لعدة ايام ، وقام بإهانة المشجعين واصفا إياهم بـ “الحمقى” المشاركين في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضده.

الصحفي يدعي ان فليك لا يريد حارس مرمى و ديكو يتفق معه ، وهذا غير حقيقي البارسا يتفاوض منذ عدة ايام مع خوان غارسيا وينتظر فقط الموافقة على تفعيل بند فسخ العقد ، وقد اكدت ذلك جميع المصادر الموثوقة .

ايفان سان انطونيو أصبح بالنسبة للجماهير مصدر غير موثوق ، فمن أجل شتيغن حاول في مقاله اثارة المشاكل حول خوان غارسيا الذي لم يوقع بعد للبارسا وزعم أن وصوله قد يمنع التعاقد مع مهاجم بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وهو أمر ليس صحيحا.

فوصول غارسيا لن يكون مشكلة أمام البارسا الذي يسعى جاهدا لتعزيز صفوفه قدر الامكان ، جماهير البارسا ترى أنه من الصعب تصديق ان كل هذا ليس من تدبير محيط اللاعب .