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أكثر ثنائية منتظرة في ريال مدريد الموسم المقبل

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ما يبدو أن نادي ريال مدريد أمامه موسم حافل في العام المقبل بعد الصفقات الجديدة التي وقع معها، أبرزها ترنت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي ثم دين هويسين مدافع بورنموث.

الثنائية الأكثر انتظارًا لجمهور الريال وللمدرب تشابي ألونسو هي جود بيلينغهام نجم الفريق ومواطنه الوافد الجديد أرنولد، وذلك في ظل الصداقة الكبيرة التي تجمع بينهما.

فهل ستكون ثنائية أرنولد وبيلينغهام على قدر توقعات الجمهور والمدرب، خاصة أن الأخير لديه دور كبير في إقناع ترنت بمغادرة نادي طفولته ليفربول والتوقيع مع ريال مدريد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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