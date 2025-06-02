الهلال يستعيد نجم الفريق قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، أن الهلال استعاد خدمات مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

كانسيلو أصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة العضلية التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

عودة النجم البرتغالي تُعد إضافة فنية كبيرة للزعيم، في ظل الاستعداد للمشاركة في البطولة العالمية المنتظرة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو الجاري.