رينارد يستبعد نجم المنتخب السعودي قبل مواجهة البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، استبعاد المدافع جهاد ذكري من معسكر الأخضر، قبل مواجهة البحرين المرتقبة.

قرار الاستبعاد جاء بناءً على توصية من الجهاز الطبي، الذي رأى حاجة اللاعب للخضوع إلى برنامج علاجي وتأهيلي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ذكري كان قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه القادسية أمام الاتحاد، في نهائي كأس الملك الذي أُقيم الجمعة الماضية.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة نظيره البحريني، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.