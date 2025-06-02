صورة.. فليك أفضل مدرب في العالم ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- احتل هانز فليك مدرب برشلونة المركز الاول في تصويت صحيفة كيكر الالمانية للاعبي الدوري الالماني على جائزة افضل مدرب بالعالم حاليا .

فليك تصدر القائمة بنسبة 31.9% متفوقا على لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان الذي قاد الفريق الباريسي للتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.

افضل المدربين في العالم بحسب تصويت 216 لاعبا في الدوري الالماني :

1-فليك 31.9%

2- لويس انريكي 16.7%

3- تشابي الونسو 11.6%

4- بيب غوارديولا 9.3%

5- ارني سلوت 8.8%

6- سيموني انزاغي 6.5%

7- كارلو أنشيلوتي 2.3%

8- ميكيل ارتيتا 2.3%

9- 10.6% صوتوا بـ “اخرى ، لا شيء”.