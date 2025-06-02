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شكرا لاهتمامكم بخبر صورة.. فليك أفضل مدرب في العالم ..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- احتل هانز فليك مدرب برشلونة المركز الاول في تصويت صحيفة كيكر الالمانية للاعبي الدوري الالماني على جائزة افضل مدرب بالعالم حاليا .
فليك تصدر القائمة بنسبة 31.9% متفوقا على لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان الذي قاد الفريق الباريسي للتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا.
افضل المدربين في العالم بحسب تصويت 216 لاعبا في الدوري الالماني :
1-فليك 31.9%
2- لويس انريكي 16.7%
3- تشابي الونسو 11.6%
4- بيب غوارديولا 9.3%
5- ارني سلوت 8.8%
6- سيموني انزاغي 6.5%
7- كارلو أنشيلوتي 2.3%
8- ميكيل ارتيتا 2.3%
9- 10.6% صوتوا بـ “اخرى ، لا شيء”.