رينارد يستدعي عبد الله مادو لمعسكر الأخضر قبل مواجهة البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، استدعاء المدافع عبد الله مادو للانضمام إلى معسكر الأخضر، استعدادًا لمواجهة البحرين.

قرار رينارد بضم مادو، جاء بعد استبعاد جهاد ذكري من المعسكر، نتيجة تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع القادسية في نهائي كأس الملك.

الأخضر يستعد لملاقاة منتخب البحرين، يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.