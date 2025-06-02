ماذا قال ليفاندوفسكي عن شخصية فليك في البارسا مقارنة بـ البايرن؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة رأيه في شخصية هانز فليك مع البارسا هذا الموسم مقارنة بفريقه السابق بايرن ميونخ .

ليفاندوفسكي قال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية:

“كشخص لا يوجد تغيير به، لكنه تغير قليلا كمدرب ، لا يمكنك أن تكون المدرب نفسه في كل فريق، الوضع يختلف ، اللاعبون مختلفون ، اعتقد أن فليك قام بأشياء مثالية تناسب هذا الفريق، وهذا مهم لأي مدرب أن يرى ما الذي يناسب فريقه”.

“عندما وصل فليك تحدثت معه وشرحت له كيف ارى الوضع في هذا النادي “.

“ما فعله فليك هو أنه جعل كل لاعب يصل الى مستواه الحقيقي”.

“لم يكن الامر سهلا وأعتقد أنه تحدث مع كل اللاعبين ، وكان يعرف أنه اذا اراد الفوز بالالقاب ، فنحن بحاجة الى أن يكون اللاعبون في افضل حالاتهم “.

“ولهذا أعتقد أن العديد من اللاعبين هذا الموسم لعبوا بأفضل مستوياتهم ، وأعتقد أن الموسم المقبل قد يكون أكثر صعوبة قليلا”.

“لكن اذا استعدينا ذهنيا لهذه الامور ، فأنا واثق من أننا سنلعب بخبرة أكبر، وفي النهاية سيكون الامر أسهل قليلا”.

“لكن طبعا كل خصم الآن يريد الفوز علينا ، ويجب أن نكون مستعدين لذلك”.