ما سرّ الرقم 51 الذي يحمله باتشو مدافع باريس سان جيرمان؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطف المدافع الإكوادوري ويليان باتشو الأنظار، بعد تألّقه هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

وأنهى باتشو موسمه المذهل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، ليُكمل الثلاثية بعد فوز فريق العاصمة بالدوري والكأس في فرنسا.

وانضمّ باتشو (23 عاماً) إلى باريس سان جيرمان من آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم المنصرم.

واستهلّ باتشو مسيرته في الإكوادور مع إندبندنتي دل فايي في 2 نوفمبر 2019، وهذا اليوم الذي توفيت فيه والدته غلاديس بعد صراع مع السرطان.

ويحمل باتشو الرقم 51 مع باريس سان جيرمان، نسبة إلى عمر والدته لدى وفاتها.

باتشو بات أول لاعب من الإكوادور يحقق دوري أبطال أوروبا، وقال بعد إحراز اللقب: “هذا (اللقب) مُهدى لأمي، أينما كانت. أعلم أنها سعيدة بما أفعله”.