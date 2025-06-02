شكرا لاهتمامكم بخبر من باريس إلى باريس.. 91 سنة بين فكرة بطولة أوروبية وإحرازها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - التحقت مدينة باريس بسبع عواصم أوروبية أخرى، هي مدريد، لشبونة، غلاسكو، أمستردام، بوخارست، بلغراد ولندن، بعدما أهداها باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، إثر تتويجه على حساب إنتر ميلان 5-0.

وإلى جانب العواصم، برزت مدن أوروبية أخرى كثيرة بشكل قوي في عالم كرة القدم بفضل فرقها التاريخية، مثل ميلانو بفريقيها ميلان وإنتر، ومانشستر التي عُرفت بالثورة الصناعية وبفريقها الأحمر التاريخي (يونايتد)، إضافة إلى برشلونة وميونيخ وتورينو وليفربول.

غابرييل هانو وفكرة بطولة أوروبية

ومن العاصمة الفرنسية، انطلقت للمرة الأولى فكرة تنظيم بطولة أوروبية للأندية، عبر اللاعب والصحافي الفرنسي غابرييل هانو، الذي نشر في 20 نوفمبر 1934 مقالاً بعنوان “التبادلات الدولية” في صحيفة “Le Miroir des sports”، ورد في مقدّمته: “من أجل مقارنة قيمة كرة القدم بين بلدين مختلفين، تؤكد الأعراف وجوب تنظيم مواجهة بينهما”.

وأضاف: “مواجهات المنتخبات ظرفية، ومع ذلك فإن نتائج المباريات الدولية هي التي تعبّر عن قيمة وجودة اللعب في هذه البلدان”.

واعتبر أن إقامة مباريات بين أندية دولٍ مختلفة، من شأنه أيضاً أن يعزّز الروابط بين الشعوب ويوسّع دائرة التعارف بين الرياضيين.

وفي ديسمبر 1934، فتحت الصحيفة الفرنسية المجال لشخصيات إعلامية ورياضية من أجل اقتراح أفضل صيغة ممكنة لتنظيم بطولة أوروبية، فقدّم برنار ليفي رئيس نادي راسينغ باريس الاقتراح الأكثر جاذبية، إذ تحدثت عن تنظيم بطولة أوروبية بمباريات داخل البلد وخارجه، من خلال استغلال توافر الطائرة كوسيلة نقل حديثة وسريعة.

وكتب ليفي في اقتراحه: “أليست الطائرة اليوم جزءاً من حياتنا. تستغرق الرحلة إلى لندن ساعتين وإلى أمستردام ساعتين ونصف وإلى فيينا 6 ساعات وإلى بودابست 8 ساعات وإلى بوخارست 12 ساعة”.

وتابع: “سيتم اختيار 16 نادياً من 16 دولة قبل 30 أبريل، وفي الأسبوع الأول من مايو يكون دور ثمن النهائي، وبعده بأسبوع ربع النهائي وهكذا إلى النهائي، وسيكون تحديد المباريات والملاعب عبر القرعة”.

برنارد ليفي يطرح أول اقتراح لتنظيم بطولة أوروبية بين الأندية – 11 ديسمبر 1934 – ASHARQ NEWS

“ليكيب” وهانو يُجسّدان الفكرة رداً على إنجلترا

وبعد 20 عاماً، كتبت صحيفة DAILY MAIL البريطانية مقالات تحت عنوان “ولفرهامبتون بطل العالم الآن”، بعد فوزه بمباريات ودية دولية، فاستعاد غابرييل هانو الاقتراح القديم، وردّ عبر صحيفة L’Équipe، قائلاً: “لا، ولفرهامبتون ليس بطلاً للعالم بعد. قبل أن نعلن أنه لا يُقهر، دعهم يذهبون إلى موسكو وبودابست، وأيضاً هناك أندية مشهورة دولياً، مثل ميلان وريال مدريد”.

وتابع: “يجب إطلاق فكرة بطولة العالم للأندية، أو على الأقلّ بطولة أوروبية أكثر أهمية من كأس ميتروبا (كأس أوروبا الوسطى). دعونا نجازف بمثل هذه المخاطرة”.

وطرح جاك دي ريسويك، رئيس قسم كرة القدم في L’Équipe، آلية الكأس الأوروبية الجديدة، وذلك بخوض المباريات في منتصف الأسبوع بممثل واحد عن كل بلد.

ولقي الاقتراح الفرنسي رفضاً إنجليزياًَ قاطعاًَ، إذ منع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تشيلسي من المشاركة، واصفاً البطولة الجديدة آنذاك بأنها مجرد “إلهاء وتسلية”.

لكنه لقي في المقابل دعماً قوياً من شخصيات ومؤسّسات فاعلة في عالم الكرة، مثل سانتياغو بيرنابيو رئيس ريال مدريد، والاتحاد المجري لكرة القدم.