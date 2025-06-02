موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخوض منتخب العراق واحدة من أهم مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يلتقي كوريا الجنوبية في الجولة التاسعة قبل الأخيرة.

يستضيف “أسود الرافدين” منتخب كوريا الجنوبية الخميس 5 يونيو 2025 في البصرة، الساعة 21:15 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة ستكون الأولى للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي سيشرف على تدريب العراق خلفاً للإسباني المقال خيسوس كاساس.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلّفاً بفارق نقطة عن الأردن الثاني، و4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدّرة.

وفازت كوريا الجنوبية في مباراة الذهاب 3-2 على أرضها، وتحتاج إلى نقطة في البصرة لحسم تأهلها لكأس العالم 2026.

وتشهد تشكيلة العراق غياب 5 لاعبين، هم الهداف أيمن حسين وقلب الدفاع ريبين سولاقا بسبب تراكم البطاقات، فيما سيغيب منتظر الماجد ومصطفى سعدون وزيدان إقبال بداعي الإصابة.