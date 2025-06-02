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ليفاندوفسكي يَعِد باللعب على أعلى مستوى لموسم آخر

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عدن - ياسمين عبد العظيم -  هاي كورة- أكد روبرت ليفاندوفسكي أنه لا يزال يتمتع بقوة بدنية وذهنية تؤهله للعب لموسم آخر بشكل رائع مع البارسا .

ليفاندوفسكي صرح: “عمري مجرد رقم ، يمكنني اللعب على أعلى مستوى لموسم آخر على الاقل”.

“أشعر أنني بحالة بدنية جيدة جدا بدنيا وذهنيا ، بعد الاصابة شعرت أنني اقل قليلا مما كنت عليه قبلها ، لكن هذا طبيعي “.

“مررنا بلحظة صعبة قليلة في نهاية العام الماضي، لكن هذا طبيعي لأن الفريق شاب جدا، بعد مباراة اتلتيكو التي خسرناها ، قلت إنه من الافضل أن نمر بهذه اللحظة حينها ، وليس لاحقا”.

“اذا كان لديك فريق شاب ، فمن الطبيعي أن يكون من الصعب الحفاظ على نفس المستوى طوال الموسم “

“لكن من بداية العام وحتى نهاية الموسم أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا ، بمستوى عالي وفزنا بالعديد من المباريات ، ليس فقط بنتائج 1-0 او 2-0 بل بأهداف كثيرة”.

“وبالنسبة لعمري أنا سعيد جدا لأنني أعلم أنني مستعد بدنيا جيدا للموسم ، يمكنني اللعب على أعلى مستوى لموسم آخر”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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