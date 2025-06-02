الموسم القادم الاخيرة لـ ليفاندوفسكي مع برشلونة؟ .. البولندي يرد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أجاب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة عن ان كان سيخوض آخر مواسمه مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل وسيرحل عنه مع نهاية عقده في الصيف المقبل، قائلا:

“أعتقد أن لدي متسعا من الوقت لأقرر ما اريد فعله بعد الموسم القادم “.

“استطيع اللعب بنفس مستوى الموسم الماضي، لكن هذه هي كرة القدم ، فهناك أمور آخرى قد تغير ما يدور في ذهني “.

“لهذا السبب أعتقد أنه من المبكر جدا التفكير في هذه الامور ، لدي بعض الوقت للراحة ، ثم وقت للتحضير والاستعداد جيدا للموسم “.

“أنا متأكد من أنني سأكون في حالة بدنية جيدة، أمامنا بضعة أسابيع للتحضير ، لقد استمتعت كثيرا مع هذا الفريق، أنا فخور جدا باللعب هنا”.