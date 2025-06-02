هل ينجح أتلتيكو مدريد في إقناع مارتينيز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رجحت بعض المصادر الصحفية أن خسارة إنتر ميلان للقب دوري أبطال أوروبا من شأنها أن تؤثر على مستقبل لاوتارو مارتينيز مع الفريق.

وعلى الرغم من تصريح اللاعب سابقًا بأنه مستمر مع ناديه، لكن كل شيء أصبح وارد الحدوث بعدما ساءت الأجواء داخل النادي هذا الموسم.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع todofichajes المهتم بأخبار سوق الانتقالات، أن أتليتكو مدريد ظهر كوجهة محتملة للمهاجم الأرجنتيني، حيث يضغط سيموني إنزاغي على مواطنه من أجل الموافقة على الانتقال إلى الروخيبلانكوس في الصيف الحالي.

وكشف التقرير أيضًا على أن انتقال مارتينيز لن يكون سهلًا، حيث يمتلك مهاجم الأفاعي عقدًا يمتد حتى عام 2029.