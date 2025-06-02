اليونايتد يستقر على بديل فيرنانديز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يحاول مانشستر يونايتد استغلال فترة الانتقالات الصيفية بأفضل شكل ممكن من خلال القيام بالصفقات الضروية لدعم الفريق في الموسم المقبل.

وبالفعل أتم اليونايتد مؤخرًا صفقته الأولى هذا الموسم بالتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون، والآن بدأ النادي التحرك نحو صفقته الثاني، والتي ستكون من البرتغال.

حيث أكدت صحيفة A Bola البرتغالية أن روبين أموريم يريد جلب بيدرو جونسالفيس متوسط ميدان سبورتينغ لشبونة، والذي يعتبر البديل الأمثل لبرونو فيرنانديز المتوقع رحيله هذا الصيف.