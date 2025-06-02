لقب سابع للبرتغال في بطولة أوروبا تحت 17 عاماً أمام فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - حصد منتخب البرتغال بطولة أوروبا تحت 17 عاماً، بعد تفوّقه في النهائي على منتخب فرنسا 3-0.

وبذلك رفعت البرتغال رصيدها إلى 7 ألقاب في هذه الفئة من 9 نهائيات، خلف المنتخب الإسباني المُتوّج باللقب 9 مرات من 15 نهائياً.

والتقى المنتخبان البرتغالي والفرنسي في دور المجموعات بالبطولة التي احتضنتها ألبانيا، وقدّما مباراة تكتيكية صارمة، انتهت بتعادل سلبي خدمت كليهما في نهاية المطاف.

وتصدّر “الديكة” برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال التي أطاحت بإيطاليا في نصف النهائي، بينما فاز الفرنسيون على بلجيكا.

وخطف ماتيوس ميدي، اللاعب الواعد من بورتو، الأضواء في النهائي والبطولة ككلّ، إذ فكّ شيفرة دفاع المنتخب الفرنسي، بتمريرة حاسمة لأنيسيو كابرال من بنفيكا، سجّل منها أول أهداف اللقاء في الدقيقة 30.

البرتغال فرضت سيطرتها على المباراة بعد هذا الهدف، وحرمت “الديكة” من عودة سريعة، بعدما سجلت هدفاً ثانياً في الدقيقة 38 عبر دوارتي كونيا بورتوا.

ثم أكد البرتغاليون تفوّقهم، بهدف ضمان اللقب الذي سجّله البديل جيل نيفيز لاعب بنفيكا في الدقيقة 62.

وعلى غرار نجم فرنسا وباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، يتميّز ماتيوس ميدي بقدرته على اللعب بقدميه، وهذا ما جعله قادراً على صنع اللعب بطريقة مميّزة جداً، منهياً بطولة أوروبا بثلاث تمريرات حاسمة وهدفٍ واحد.