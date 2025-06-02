كل المستجدات عن قضية خوان غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حتى الآن لم يحصل برشلونة على رد من الحارس الاسباني خوان غارسيا بشأن العرض المقدم له من أجل الانضمام الى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

الاخبار من بيئة اللاعب :

خوان غارسيا لم يتخذ القرار بعد، اللاعب سيتخذ قراره متوقع خلال الاسبوع المقبل ، البارسا على تواصل مستمر وخيار الدوري الانجليزي مازال قائما.

الاخبار من برشلونة:

النادي في مقدمة السباق ، لكن حتى الآن لم يحصل على الموافقة النهائية من الحارس، هنالك تفاؤل كبير.

الاخبار من الوكلاء :

برشلونة على وشك الاتفاق مع اللاعب ، وقد احرز البارسا تقدما كبيرا في الايام الاخيرة .

الاخبار من اسبانيول:

هدوء تام في آخر 3 ايام ولا توجد اي مستجدات حتى الآن.