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كل المستجدات عن قضية خوان غارسيا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حتى الآن لم يحصل برشلونة على رد من الحارس الاسباني خوان غارسيا بشأن العرض المقدم له من أجل الانضمام الى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

الاخبار من بيئة اللاعب :

خوان غارسيا لم يتخذ القرار بعد، اللاعب سيتخذ قراره متوقع خلال الاسبوع المقبل ، البارسا على تواصل مستمر وخيار الدوري الانجليزي مازال قائما.

الاخبار من برشلونة:

النادي في مقدمة السباق ، لكن حتى الآن لم يحصل على الموافقة النهائية من الحارس، هنالك تفاؤل كبير.

الاخبار من الوكلاء :

 برشلونة على وشك الاتفاق مع اللاعب ، وقد احرز البارسا تقدما كبيرا في الايام الاخيرة .

الاخبار من اسبانيول:

هدوء تام في آخر 3 ايام ولا توجد اي مستجدات حتى الآن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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