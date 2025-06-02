ليفاندوفسكي يرغب بالبقاء في برشلونة: العمر مجرد رقم

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل 42 هدفاً في 52 مباراة مع برشلونة في الموسم المنصرم بكل المسابقات، منها 27 هدفاً في الدوري الإسباني، احتلّ بها المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدّافين، خلف كيليان مبابي نجم ريال مدريد بأربعة أهداف.

وجاءت هذه الأرقام لتؤكد أن العُمر مُجرد رقم فعلاً، وهذا ما أكده ليفاندوفسكي (36 عاماً) في حوار مع صحيفة MUNDO DEPORTIVO الكاتالونية، بقوله: “نعم عمري متقدّم بعض الشيء، لكنها مجرد أرقام بالنسبة إليّ. أشعر أنني بحالة جيدة جداً، جسدياًَ ونفسياً. بعد الإصابة شعرت بتحسّن طفيف وهذا طبيعي”.

وشدد على أن عامل السنّ لن يكون عائقاً أمامه، قائلاً: “لديّ خبرة كبيرة ورأيت الكثير في عالم كرة القدم، ولذلك لا أعتقد بأنني مضطر لأن أكون أصغر بعشر سنوات وسط هذا الفريق”.

وأضاف: “أنا فخور جداً بكل ما فعلته في حياتي، ولا يُمكن مقارنة كرة القدم الآن بتلك قبل 10 سنين، إنها تتغيّر باستمرار”.

ليفاندوفسكي يتحدث عن مستقبله

المهاجم السابق لبايرن ميونيخ تحدث عن رغبته في البقاء لموسم آخر مع برشلونة، علماً أن عقده ينتهي عام 2026، قائلاً: “لديّ متسع من الوقت لأقرّر ما أريد فعله بعد الموسم المقبل. أستطيع اللعب بالمستوى ذاته مثل الموسم الماضي، وهناك أمور خارج كرة القدم قد تُغيّر رأيي في نهاية المطاف”.

وتابع: “من السابق لأوانه التفكير في هذه الأمور الآن، لديّ وقت للراحة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد. أثق بأنني سأكون لائقاًَ بدنياً. أمامنا بضعة أسابيع للتحضير للموسم المقبل، استمتعت كثيراً مع هذا الفريق وأنا فخور جداً بقدرتي على اللعب له”.

ليفاندوفسكي تحدث عن المدرب هانزي فليك، الذي عمل معه في بايرن ميونيخ قبل الاجتماع به مرة أخرى في برشلونة، قائلاً: “عندما وصل فليك شرحت له وضع النادي، ما فعله هو ضمان ظهور كل لاعب في أفضل حالاته. تحدث مع جميع اللاعبين لأنه كان يعلم أن الفوز بالألقاب يحتاج إلى لاعبين في أفضل حالاتهم”.

وزاد: “الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة، لأن الجميع يُريد الفوز علينا”.