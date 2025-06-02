جوارديولا متمسك بضم دوناروما – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – من المنتظر أن يغادر إيديرسون مورايس ناديه مانشستر سيتي هذا الصيف، لذلك سيكون على النادي البحث عن حارس بديل.

وبحسب تقرير موقع fichajes المختص بأخبار الانتقالات، يعتبر بيب جوارديولا من أكبر المعجبين بجيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، حيث يأمل في ضمه للفريق خلال الموسم المقبل.

ورفع الحارس الإيطالي من أسهمه هذا الموسم بشكل كبير، بعدما قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تمسك باريس ببقائه، لكن حتى الآن لم يستقر دوناروما على مستقبله مع النادي سواء بالبقاء معه، أو المغادرة نحو ناد آخر.