سيماكان يوقع للنصر حتى 2029

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- على ذمة صحيفة الرياضية، فإن الفرنسي محمد سيماكان، لاعب النصر، وقع رسميًا على عقد جديد مع النادي يمتد حتى صيف 2029.

سيماكان كان قد انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بموجب عقد يتضمن بند إلزامية الشراء.

صفقة الإعارة تمت لأسباب إدارية ومالية فقط، وبعد استيفاء جميع الشروط، التزم العالمي بتفعيل بند الشراء، ليوقع اللاعب عقدًا يمتد لخمس سنوات، انتهى منها عام واحد وفقًا لبنود الاتفاق مع النادي الألماني.